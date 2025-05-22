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"هتف فلسطين حرة".. تحديد هوية المشتبه به بحادث مقتل موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن

08:21 ص الخميس 22 مايو 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وقالت شرطة واشنطن، إنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريجيز، 30 عاما، إذ أنه لم يكن معروفا لدى الشرطة، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضحت الشرطة، أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".

وقال قائد شرطة واشنطن، إن المشتبه به هتف "فلسطين حرة" خلال احتجازه.

وأضاف أن المشتبه به "شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار، واعتقله أفراد الأمن لاحقا".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بمقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وصرّح سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بأن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معاد للسامية".

وأوضح دانون أنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار.

ووفق السفارة الإسرائيلية في واشنطن فإن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة".

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