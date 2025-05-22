اليونان تُحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات



وكالات

أصدرت السلطات اليونانية تحذيرا عاجلا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية بينها جزيرة كريت السياحية الشهيرة، بعد زلزال بلغت قوته 6.0 درجات ضرب المنطقة صباح اليوم الخميس.

ودعت وزارة التغير المناخي والحماية المدنية السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية" والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس": "زلزال بقوة 5.9 درجة (تم تعديله لاحقا إلى 6.0) وقع على بعد 48 كم جنوب شرق كاسوس، هناك خطر محتمل لتسونامي في منطقتكم. ابتعدوا عن السواحل فورا واتبعوا تعليمات السلطات المحلية"، بحسب روسيا اليوم.

كان مركز الزلزال قبالة ساحل كريت، لكن الهزات شعر بها سكان جزر مجاورة.

ولا تزال فرق الطوارئ في حالة تأهب قصوى خشية حدوث هزات ارتدادية.

يذكر أن اليونان تقع في منطقة نشطة زلزاليا، لكن التحذير من تسونامي يعد إجراءً وقائيا نادرا يطبق عند توقع أمواج عاتية قد تشكل خطرا على المناطق الساحلية.