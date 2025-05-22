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أول تعليق من ترامب على حادث مقتل موظفين بسفارة إسرائيل في واشنطن

07:55 ص الخميس 22 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه لأسرتي ضحيتين الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!".

وأضاف: "لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لسكاي نيوز.

واختتم: "أقدم أحر التعازي لعائلات الضحايا، من المحزن جدا أن تحدث مثل هذه الأمور".

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "سنلاحق المسؤولين عن إطلاق النار في واشنطن وسنقدمهم للعدالة".

وبدوره قال وزير خارجية إسرائيل، إنه على اتصال بالسلطات الأمريكية بشأن الهجوم على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة.

وأكد الرئيس الإسرائيلي على أن "الولايات المتحدة وإسرائيل ستظلان متحدتين في الدفاع عن شعبينا وقيمنا المشتركة".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن 2 من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية قتلا بطريقة عبثية هذا المساء قرب المتحف اليهودي في واشنطن.
وأعلنت الشرطة الأمريكية، أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وأفادت شرطة واشنطن بأنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريجيز، 30 عاما، ولم يكن معروفا لدى الشرطة.

أوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".

وحسبما ذكر قائد شرطة واشنطن فإن المشتبه به هتف "فلسطين حرة" خلال احتجازه.

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