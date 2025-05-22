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رويترز: زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب اليونان وشعر به سكان مصر

07:00 ص الخميس 22 مايو 2025

هزة أرضية

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(مصراوي)

أعلنت وكالة رويترز، أن زلزال بقوة 6.5 ضرب جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكان مصر.

وشعر قبل قليل، سكان بعض المناطق في المحافظات المختلفة بهزة أرضية خفيفة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المنشورات لوقوع هزة أرضية خفيفة في مناطق بمحافظات مختلفة.

يذكر أنه في تمام الساعة 1:51 من صباح الأربعاء الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية بلغت شدتها 6.4 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في البحر المتوسط على بعد 431 كم شمال مدينة رشيد.

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