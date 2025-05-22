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السفارة الإسرائيلية في واشنطن تكشف تفاصيل مقتل 2 من موظفيها بإطلاق نار

06:53 ص الخميس 22 مايو 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

قالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن.

وقال مصدر، لـCNN، إن شخصين يُعتقد أنهما مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تعرضا لإطلاق نار مساء الأربعاء.

وأفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين، ويُعتقد أن أحدهما على الأقل مرتبط بالسفارة.

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