مقتل 2 من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بواشنطن



وكالات

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن، وفقا لسكاي نيوز.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن.

وقال مصدر، لـCNN، إن شخصين يُعتقد أنهما مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تعرضا لإطلاق نار مساء الأربعاء.

وأفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين، ويُعتقد أن أحدهما على الأقل مرتبط بالسفارة.

وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على تقارير عن إطلاق النار، عبر منصة إكس: "إطلاق النار المميت الذي وقع خارج فعالية أقيمت في المتحف اليهودي في واشنطن، والذي أصيب فيه أيضًا موظفو السفارة الإسرائيلية، هو عمل إرهابي معادٍ للسامية".