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إسرائيل تستهدف قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة

06:27 ص الخميس 22 مايو 2025

دبابات الاحتلال

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وكالات

قالت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، إن دبابات الاحتلال استهدفت اليوم الخميس، قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة- تل الزعتر، وتُواصل إطلاق النيران على مباني المستشفى.

وقالت الجمعية: في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الخميس الموافق 22/5/2025، وللمرة الثانية؛ تستهدف دبابات الاحتلال قسم الجراحات التخصصية في مستشفى العودة – تل الزعتر، وتُواصل إطلاق النيران على مباني المستشفى، وتصيب خزانات المياه والسولار، وفقا للغد.

وأوضحت الجمعية أن هناك أضرارا كبيرة في مرافق المستشفى.

وأضافت أن دبابات الاحتلال تجول في ساحات المستشفى، وتحرق خيم العيادات الخارجية فيها، وتصيب بعض موظفيها ومتطوعيها.

وأكدت التزامها بإجراءات العمل في أوقات الطوارئ والحروب والنزاعات.

وطالبت الجمعية على لسان رأفت علي المجدلاوي، مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتوفير الحماية لموظفيها ومتطوعيها في مستشفى العودة البالغ عددهم 130 موظفا ومتطوعا، بالإضافة إلى المرضى المنومين في أقسامها.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن 82 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع و262 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 53,655 شهيدا و121,950 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,509 شهداء، و9,909 إصابات، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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