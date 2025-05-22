

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وقال مصدر، لـCNN، إن شخصين يُعتقد أنهما مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تعرضا لإطلاق نار مساء الأربعاء.

وأفاد مصدر أمني، بمقتل شخصين، ويُعتقد أن أحدهما على الأقل مرتبط بالسفارة.

وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على تقارير عن إطلاق النار، عبر منصة إكس: "إطلاق النار المميت الذي وقع خارج فعالية أقيمت في المتحف اليهودي في واشنطن، والذي أصيب فيه أيضًا موظفو السفارة الإسرائيلية، هو عمل إرهابي معادٍ للسامية".