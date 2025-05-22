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البرتغال تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب إطلاق النار على وفد دبلوماسي

04:28 ص الخميس 22 مايو 2025

علم-البرتغال

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وكالات

أعلنت البرتغال، استدعاء السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على إطلاق الجنود النار تجاه وفد دبلوماسي غربي وعربي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعربت الخارجية البرتغالية في بيان، عن تضامنها مع سفيرها الذي كان ضمن الوفد.

وأكدت أنها ستتخذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة" ردا على إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، استدعت كل من فرنسا وإيطاليا سفيري إسرائيل لديهما، لاستيضاح حادثة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد الدبلوماسيين في جنين.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الأربعاء، عددا من الرصاصات على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي أثناء زيارته لمدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق القوات النار كان بمثابة "طلقات تحذيرية" بعد أن زعم الجيش انحراف الوفد عن المسار المنسق له ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد دبلوماسي وأن إطلاق النار كان لإبعادهم عن المنطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و"الاعتذار".

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