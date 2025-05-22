صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل انطلاق صفارات الإنذار، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ واحد على الأقل من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان: "تعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية"، وفقا لروسيا اليوم.

أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن منظومة الدفاع الجوي "حيتس" اعترضت الصاروخ اليمني بنجاح.

ولاحقا، قال الجيش في بيان: "عقب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق بوسط إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".