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بعد إعلان ترامب عنه.. كندا تبحث الانضمام لمشروع "القبة الذهبية"

03:27 ص الخميس 22 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده أجرت مناقشات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة تناولت إمكانية انضمامها إلى "القبة الذهبية"، مشروع الدرع الصاروخية الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبنائه.

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة، هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع"، وفقا لسكاي نيوز.

وفي كلمة من المكتب البيضاوي، قال ترامب إنه يتوقع أن يكون النظام جاهزا للعمل بالكامل قبل نهاية ولايتي التي تنتهي عام 2029.

ترامب قال إن الجنرال مايكل غيتلين، نائب قائد العمليات الفضائية الحالي، سيتولى مسؤولية الإشراف على تقدم المشروع.

تتضمن الرؤية المقترحة لمنظومة "القبة الذهبية" قدرات أرضية وفضائية يمكنها رصد واعتراض الصواريخ في المراحل الأربع الرئيسية لهجوم محتمل، بدءا من اكتشافها وتدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها الأولى بعد الإطلاق، مرورا بمرحلة التحليق في الجو، وانتهاء بالمرحلة النهائية أثناء اقترابها من الهدف.

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