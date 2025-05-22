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بعد زيارة الخليج.. هل توجد خلافات بين ترامب ونتنياهو؟

02:07 ص الخميس 22 مايو 2025

نتنياهو وترامب

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وكالات

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية بعد زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للخليج ولم تشمل إسرائيل.

وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.

وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترمب إنهاء حملة أمريكية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كما جاءت وسط مساع أمريكية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران.

ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام، وإن الرئيس قال له: "بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل"، وفقا لما ذكرته الغد.

ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة.

وقال نتنياهو، إن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال له قبل أيام: "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا".

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