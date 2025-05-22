5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة



وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت منزلا بشارع أحمد ياسين في حي الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن سقوط 5 شهداء كانوا متواجدين داخل المنزل، وفقا لما ذكرته الغد.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم ويشن حملة مداهمات واسعة.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، بالإضافة إلى تفجير منزل منفذ عملية المطرقة ببلدة باقة الحطب شرقي مدينة قلقيلية.