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نتنياهو: غزة ستكون تحت سيطرة إسرائيل بعد حملة عربات جدعون

01:31 ص الخميس 22 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة العسكرية الدائمة على كامل قطاع غزة من خلال الهجوم الحالي.

وقال نتنياهو: "في نهاية هذه الحملة، ستكون جميع أراضي قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل".

وأضاف أن حركة حماس ستكون "مدمرة تماما"، وفقا لسكاي نيوز.

وأطلقت إسرائيل مؤخرا هجوما واسعا على قطاع غزة المحاصر، الذي يعيش فيه حوالي مليوني فلسطيني، بمشاركة قوات برية أيضا تحت اسم "عربات جدعون".

وجرى الإبلاغ عن وقوع عشرات القتلى خلال الأيام الأخيرة نتيجة القتال.

ووفقا للسلطات التي تديرها حركة حماس في الأراضي الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 62 شخصا وأُصيب العشرات منذ صباح الأربعاء في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المتجددة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر طبية في غزة، أن هناك غارات جوية ووفيات في مناطق جباليا ودير البلح، بالإضافة إلى مناطق قرب خان يونس في جنوب القطاع، كما أُصيب العشرات.

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