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وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين

12:36 ص الخميس 22 مايو 2025

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

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برلين - (د ب أ)

في أعقاب إطلاق جنود إسرائيليين النار باتجاه وفد دبلوماسي يتكون من ساسة أوروبيين وعرب، في الضفة الغربية المحتلة، أجرى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.

جاء ذلك حسب تصريح أدلت به وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين الأربعاء.

وردا على سؤال عما إذا كانت برلين استدعت السفير الإسرائيلي لديها على خلفية هذه الواقعة وذلك على غرار ما حدث في دول أوروبية أخرى، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن "وزير الخارجية فاديفول تحدث اليوم مباشرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي عبر الهاتف".

وكانت مجموعة الدبلوماسيين تزور مدينة جنين في شمال الضفة الغربية وذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص بالقرب من الوفد، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الوفد انحرف عن مسار معتمد مسبقا.

وفي أعقاب هذه الواقعة، أعلنت فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى عن استدعاء سفراء إسرائيل لديها – وهي خطوة دبلوماسية حادة تعبّر عن احتجاج رسمي.

وفي المقابل، اختار وزير الخارجية الألماني الاتصال الهاتفي بنظيره الإسرائيلي بديلًا عن ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت، حتى قبل إجراء المكالمة، أن الوزير سيطالب بـالتحقيق الفوري في الحادث وبضرورة احترام حصانة الدبلوماسيين.

كانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس قد طالبت إسرائيل بالتحقيق في الحادث.

من جانبه، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن بلاده تعتزم مطالبة إسرائيل بتقديم تفسير مقنع لهذا الحادث.

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