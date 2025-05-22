مقتل جنديين بهجوم على قاعدة جوية روسية في سوريا

إدلب (سوريا) - (أ ب)

شن مسلحان هجوما على قاعدة جوية روسية في سوريا، مما أسفر عن مقتل جنديين، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي سوري وناشط محلي اليوم الأربعاء.

وقال المصدران إنه تم أيضا قتل المسلحين اللذين نفذا الهجوم أمس الثلاثاء على قاعدة حميميم الجوية على سواحل سوريا.

وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموقف.

وقال المسؤول السوري إنه لم يتضح ما إذا كان الشخصان اللذان قُتلا في القاعدة جنديين روسيين أم متعاقدين سوريين.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق، كما لم تصدر الحكومة السورية أي بيان رسمي حول الحادث.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة تقوم بتوثيق أحداث الحرب مقرها المملكة المتحدة، أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، لكن المرصد لم يتمكن من تحديد ما إذا كانوا من المهاجمين أو القوات الروسية.

وقال المسؤول في الحكومة السورية إن المهاجمين اللذين قُتلا كانا من الأجانب اللذين عملا كمدربين عسكريين في كلية بحرية تقوم بتدريب أفراد من الجيش الجديد التابع للحكومة.

وأضاف أنهما تصرفا بمفردهما في مهاجمة القاعدة ولم يكونا مرتبطين رسميا بأي فصيل.