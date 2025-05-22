مسيرات أوكرانية تعطل حركة الطيران في موسكو

موسكو - (د ب أ)

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تليجرام أن طائرات أوكرانية مسيرة عطلت حركة الطيران في العاصمة الروسية موسكو طوال اليوم الأربعاء.

ونشر سوبيانين عدة تغريدات على تطبيق تليجرام تفيد بأنه قد تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة أو أكثر تابعة للعدو في ضواحي المدينة الكبرى.

وبحلول المساء، ارتفع عدد المسيرات التي تم اعتراضها إلى أكثر من 15 مسيرة، إلا أنه لم يتسن التحقق من صحة هذه الأرقام من مصادر مستقلة.

وبسبب الأخطار الجوية، اضطرت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إلى وقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطارات موسكو بشكل متكرر.

وتضررت بشكل خاص أكبر مطارات روسيا، وهي مطار شيريميتيفو، إضافة إلى مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي.

وأظهر موقع تتبع الطائرات "فلايت رادار 24" أن العديد من الطائرات المتجهة إلى موسكو كانت تغير مسارها أو تحلق في دوائر انتظار.