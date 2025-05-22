حماس مُعلّقة على تصريحات نتنياهو: مجرم مهووس بالقتل والإبادة

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الأربعاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أنه مجرم مهووس بالقتل والإبادة يدفع المنطقة باتجاه الهاوية خدمة لمصالحه.

وأشارت حماس، إلى أن تأكيد نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون مؤقتا إصرار على إحباط التفاوض وتدمير لفرص الإفراج عن الأسرى، كما أن حديثه عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتهجير كهدف لحربه يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري.

وأكدت حماس، أن على المجتمع الدولي التحرك لفرض إجراءات تضمن وقف المجازر الوحشية بحق الأبرياء في قطاع غزة ومحاسبة نتنياهو، مضيفة "نتنياهو يؤكد نيته الاستمرار في جريمة إبادة وحشية وتجويع وتهجير قسري متحديا القوانين والمواثيق الدولية".

وكشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، عن شروطه لإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو إن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة الأسرى فإن حكومته مستعدة ولكنه سيكون وقفا مؤقتا.

وأوضح نتنياهو، أنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة وفق شروط تضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك تخلّي حماس عن حكم القطاع ونزع سلاحها، فضلا عن نفي قادتها إلى الخارج، إلى جانب تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح.

وتتضمن الخطة الأمريكية لغزة، إعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى، وسيطرة أمريكية على القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق"، وفق رؤية الرئيس دونالد ترامب.