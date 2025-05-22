بالفيديو.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُوثق لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت القطاع بلغ 91 شاحنة، محملة بمواد غذائية وطبية متنوعة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن خمس شاحنات منها تحمل دقيقًا ولوازم لصناعة الخبز، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، بينما دخلت 18 شاحنة تابعة لمنظمة اليونيسف، محمّلة بمكملات غذائية مخصصة للأطفال.

من جهته، أرسل برنامج الأغذية العالمي (WFP) 67 شاحنة، من بينها 60 شاحنة محمّلة بالدقيق، و7 شاحنات تحتوي على مكملات غذائية، فيما دخلت شاحنة واحدة تحمل أدوية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.