نائبة أيرلندية: ما حدث للدبلوماسيين في الضفة اعتداء إسرائيلي واضح

وكالات

قالت النائبة في البرلمان الأيرلندي شينيد جيبني، الأربعاء، إنه يجب أن تكون هناك إجراءات أسرع لحل الأزمة في غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتصرف بطريقة مروعة وغير مسؤولة.

وأشارت جيبني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن ما حدث للدبلوماسيين في الضفة اعتداء إسرائيلي واضح، موضحة أن البرلمان دعا الحكومة الأيرلندية لإقرار تشريع بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت جيبني، أن البرلمانيون الأيرلنديون يضغطون على المصرف المركزي بشأن التعاملات مع إسرائيل، داعية إلى وقف الاستثمارات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي بكثافة تجاه الوفد الدبلوماسي والصحفيين المرافقين له، أثناء تواجدهم بالقرب من البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي للمخيم، وتأتي هذه الحادثة في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على المخيم.

من جهته، علق الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، على حادثة إطلاق النار باتجاه الوفد، موضحًا أن الحادثة وقعت نتيجة خروج الوفد عن المسار المحدد مسبقًا، مما استدعى اتخاذ إجراءات تحذيرية.

وأضاف الجيش في بيانه أن الوفد لم يلتزم بمسار الزيارة الرسمي، ما أدى إلى دخوله منطقة تُعد "محظورة" وتشهد اشتباكات نشطة، ما دفع الجنود إلى إطلاق النار بشكل تحذيري لتنبيه الوفد بضرورة مغادرة المنطقة.

وأكد الجيش أن إطلاق النار كان لأغراض التحذير فقط، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تشهد نشاطًا قتالياً مكثفًا، كما أعلن فتح تحقيق في ملابسات الحادث، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات.