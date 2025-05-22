السعودية تدين إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي دولي

الرياض - (د ب أ)

أدانت المملكة العربية السعودية، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي دولي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان على حسابها بمنصة "إكس" "عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية".

وطالبت المملكة المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بحسب الخارجية السعودية.

وكانت مصادر فلسطينية، أفادت بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار الأربعاء، في محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أثناء زيارة وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن عدة دول.

وذكرت المصادر أن إطلاق النار وقع في منطقة قريبة من المدخل الشرقي للمخيم، حيث كان الوفد يزور المخيم للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المنطقة منذ يناير الماضي.

وبحسب تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الفلسطيني، اضطر أعضاء الوفد، ومن ضمنهم سفراء وقناصل من دول أوروبية وعربية وآسيوية، إلى مغادرة المكان سريعًا، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.