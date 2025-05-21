نائب بريطاني: سأطالب بتحقيق في تواطؤ حكومتنا مع إسرائيل بالحرب على غزة

وكالات

وجّه عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربين رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إن العار هو قتل النساء والأطفال في قطاع غزة.

وأكد كوربين في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، الأربعاء، أن صادرات السلاح البريطاني إلى إسرائيل استخدمت في قتل الأطفال في غزة، مشيرا إلى أنه سيطالب بتحقيق مفتوح ومستقل بشأن تواطؤ الحكومة البريطانية مع إسرائيل في الحرب على غزة.

وأوضح كوربين، أن إمدادات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل زادت في ظل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، مضيفا "تقديراتنا تشير إلى مشاركة مليون شخص في بريطانيا في أنشطة مناهضة للحرب خلال العام الماضي".