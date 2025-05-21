عبد العاطي ونظيره القبرصي يناقشان المستجدات في غزة والمنطقة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص يوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وثمّن عبد العاطي العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وقبرص، مؤكدا على أهمية استثمار الزخم السياسي الذي تولد في أعقاب القمتين المثمرتين في يناير 2025 بالقاهرة، سواء الثنائية المصرية-القبرصية أو الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مشيراً إلى أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال القمتين الثنائية والثلاثية الأخيرتين، وكذا القمم السابقة، ولاسيما اتفاقية العمالة الموقعة بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

وأشاد عبد العاطي بدعم قبرص لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر، معرباً عن التطلع لتكثيف التعاون خلال فترة الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026، لاسيما مع ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أطلع عبد العاطي نظيره القبرصي على الجهود التي تبذلها مصر للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لخفض التصعيد والحد من التوترات في المنطقة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.