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عبد العاطي ونظيره المالاوي يناقشان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

11:29 م الأربعاء 21 مايو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "نانسي تمبو" وزيرة خارجية مالاوي يوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وأكد عبد العاطي الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر ومالاوي والبناء على نتائج لقائي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس المالاوي "لازاروس شاكويرا" على هامش قمة "الكوميسا" في لوساكا في يونيو 2023، ومعرض التجارة البينية الأفريقية بالقاهرة في نوفمبر 2023.

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لبحث الأطر التعاونية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بعملية التنمية الاقتصادية مؤكداً استعداد مصر لدعم الخطط التنموية لمالاوي سواء من خلال برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو من خلال تدشين شراكات بين القطاعين العام والخاص المصري لتنفيذ مشروعات تنموية في مالاوي، منوهاً إلى الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية من العمل في القارة الأفريقية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي والطبي، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجال النقل.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية استثمار عضوية البلدين بتجمع الكوميسا لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفي إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يدعم التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية، منوها إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا التي تهم القارة الأفريقية، وضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية.

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