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بعد ادّعاء نتنياهو اغتياله.. حماس: لا نتلقى الأخبار عن محمد السنوار منه

11:03 م الأربعاء 21 مايو 2025

الناطق باسم حركة حماس جهاد طه

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وكالات

أكد الناطق باسم حماس جهاد طه في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، الأربعاء، أن الحركة لا تتلقى الأخبار عن قادتها من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يصدر عن المقاومة أي بيان بشأن القائد محمد السنوار.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو في بيان صحفي، أن الحرب لها أثمان باهظة لكن حكومته لن تنهيها إلا بإخضاع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وشدد نتنياهو على التزام حكومته بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة مؤكدا أن العمل لم ينتهي بعد، مضيفا "ربما قتلنا القيادي في حماس محمد السنوار".

وأوضح نتنياهو، أن أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى سيكون مؤقتا، مؤكدا أن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها وتعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرة حكومته الأمنية.

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حماس نتنياهو محمد السنوار الحرب في غزة إسرائيل
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