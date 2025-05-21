جيش الاحتلال: 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

وكالات

أعلنت هيئة البث العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، دخول 100 شاحنة مساعدات اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية، مُبديا استعداده لإنهاء الحرب بشروط تضمن أمن إسرائيل.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن كل سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يحتاج 70 ألف طفل في غزة إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد.

وأكد البرنامج الأممي، أن وتيرة دخول المساعدات العاجلة إلى غزة بطيئة جدا ويحتاج إلى دخول المزيد من الشاحنات يوميا، موضحا أن أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية جاهزة لدخول غزة في حال رفع الحصار وتكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وفاة 26 فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة بسبب الجوع ونقص الدواء.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن رغم دخول أول شاحنة حليب أطفال إلى القطاع أمس منذ 2 مارس الماضي.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الثلاثاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون وخداع المجتمع الدولي حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع.

وكان المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري. وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة في 24 مايو الجاري، دون إضافة مزيد من المعلومات.