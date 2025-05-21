لابيد: مغزى تصريحات نتنياهو يتمثل في احتلال غزة لسنوات طويلة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إن مغزى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا المساء يتمثل في احتلال غزة لسنوات طويلة.

وأكد لابيد، أن نتنياهو كذب هذا المساء عندما قال إن لديه تنسيقا كاملا مع الإدارة الأمريكية ولقد فقد ود الرئيس دونالد ترامب واهتمامه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو في بيان صحفي، إن كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرة حكومته الأمنية.

وأكد نتنياهو أن الحرب لها أثمان باهظة لكن حكومته لن تنهيها إلا بإخضاع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وشدد نتنياهو على التزام حكومته بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة مؤكدا أن العمل لم ينتهي بعد، مضيفا "ربما قتلنا القيادي في حماس محمد السنوار".

وأوضح نتنياهو، أن أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى سيكون مؤقتا، مؤكدا أن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها وتعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم.