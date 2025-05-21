عبد العاطي ونظيرته السنغالية يناقشان الأوضاع الأمنية في أفريقيا

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "ياسين فال" وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية يوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بالسنغال، مشيرا الى مرور 65 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لاستشراف آفاق جديدة للتعاون.

وأشار عبد العاطي، إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المجالات.

وخلال اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وكذلك سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي بين دول القارة لتحقيق المصالح المشتركة.