إعلان

عبد العاطي ونظيرته السنغالية يناقشان الأوضاع الأمنية في أفريقيا

10:47 م الأربعاء 21 مايو 2025

عبد العاطي ونظيرته السنغالية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "ياسين فال" وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية يوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل.

وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بالسنغال، مشيرا الى مرور 65 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لاستشراف آفاق جديدة للتعاون.

وأشار عبد العاطي، إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المجالات.

وخلال اللقاء، تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وكذلك سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي بين دول القارة لتحقيق المصالح المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية ياسين فال وزيرة الخارجية السنغالية الأوضاع الأمنية في أفريقيا عبد العاطي ونظيرته السنغالية الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد