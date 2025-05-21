إعلان

ليبرمان: نتنياهو أثبت مرارًا أنه رجل أقوال لا أفعال

10:40 م الأربعاء 21 مايو 2025

زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف أفيجدور ليب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أثبت مرارا أنه رجل أقوال لا أفعال.

وأشار ليبرمان، إلى أن 592 يوما مرت على هجوم 7 أكتوبر وحماس لا تزال تطلق الصواريخ وتنفذ العمليات وفي المقابل تتلقى من حكومة نتنياهو الوقود وأطنانا من المساعدات.

وأوضح ليبرمان، أنه على مدار سنوات بنى نتنياهو مسيرته على إطلاق الخطابات ضد مشروع إيران النووي حتى أصبحت في عهده أقرب من أي وقت مضى إلى أن تصبح قوة نووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان نتنياهو هجوم 7 أكتوبر حماس مشروع إيران النووي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد