ليبرمان: نتنياهو أثبت مرارًا أنه رجل أقوال لا أفعال

وكالات

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أثبت مرارا أنه رجل أقوال لا أفعال.

وأشار ليبرمان، إلى أن 592 يوما مرت على هجوم 7 أكتوبر وحماس لا تزال تطلق الصواريخ وتنفذ العمليات وفي المقابل تتلقى من حكومة نتنياهو الوقود وأطنانا من المساعدات.

وأوضح ليبرمان، أنه على مدار سنوات بنى نتنياهو مسيرته على إطلاق الخطابات ضد مشروع إيران النووي حتى أصبحت في عهده أقرب من أي وقت مضى إلى أن تصبح قوة نووية.