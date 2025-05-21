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مسؤولة أممية: يجب مقاطعة إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها

10:38 م الأربعاء 21 مايو 2025

المقررة الأممية للحق في الصحة تلالنج موفوكينج

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وكالات

قالت المقررة الأممية للحق في الصحة تلالنج موفوكينج، الأربعاء، إن إسرائيل لا تكترث للقانون الدولي وتمارس إبادة جماعية بحق أهالي قطاع غزة.

وأكدت تلالنج، أنه لا يمكن لإسرائيل استخدام الغذاء والدواء سلاحا في حربها على قطاع غزة، مشددة على ضرورة مقاطعة إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها ومحاسبة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت تلالنج في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الفرق الأممية المختصة وثقت الانتهاكات الإسرائيلية بشأن استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والفرق الطبية في غزة.

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