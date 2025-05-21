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حماس: شروط نتنياهو مرفوضة ولن نتخلى الحركة عن سلاحنا

10:33 م الأربعاء 21 مايو 2025

حماس

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وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، الأربعاء، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار لسياسة المراوغة والادعاء أنه مستعد للوصول لاتفاق.

وأشار طه في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن نتنياهو يزعم استعداده للوصول لاتفاق بعد أن تزايدت عليه الضغوط الدولية، مؤكدا أن شروط وإملاءات نتنياهو مرفوضة تماما ولن تتخلى الحركة عن سلاحها.

وشدد طه، على أن حركة حماس ترفض تماما إخراج قادة المقاومة من قطاع غزة.

وكشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، عن شروطه لإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو إن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة الأسرى فإن حكومته مستعدة ولكنه سيكون وقفا مؤقتا.

وأوضح نتنياهو، أنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة وفق شروط تضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك تخلّي حماس عن حكم القطاع ونزع سلاحها، فضلا عن نفي قادتها إلى الخارج، إلى جانب تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح.

وتتضمن الخطة الأمريكية لغزة، إعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى، وسيطرة أمريكية على القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق"، وفق رؤية الرئيس دونالد ترامب.

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