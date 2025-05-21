نتنياهو: لا خلافات مع أمريكا وترامب جدد تعهده بضمان أمن إسرائيل

وكالات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، أنه لا يوجد خلاف مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جددا تعهدهما قبل أيام قليلة بضمان أمن إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته تنسق مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن تحترم مصالح تل أبيب في عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وطرد حماس من غزة.

وشدد نتنياهو، على أنه يريد السلام ومعني بتوسيع اتفاقيات إبراهام، موضحا في الوقت نفسه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بكل ما يمكنه لإنجاز أهداف الحرب، مضيفا "لم نصغ للدول الأوروبية حينما طالبونا بوقفها".