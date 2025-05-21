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عائلات الأسرى عن نتنياهو: لا يملك أيّة خطة حقيقية ويزرع أوهام النصر

10:13 م الأربعاء 21 مايو 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين أرشيفية

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وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين ردًا على تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن نتنياهو لا يملك أية خطة حقيقية، مؤكدة أن الحكومة تجر إسرائيل نحو الخسارة الأكبر في القرن وتزرع أوهام النصر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، إن حكومته حققت كثيرا من الأهداف ولديها برنامج لتحقيق المزيد.

وأشار نتنياهو، إلى أن هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على استعادتهم جميعا.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته أعادت 197 أسيرا حتى الآن وستعيد جميع الأسرى لاحقا، مؤكدا التزامه بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد.

وأكد نتنياهو، استعداده لوقف الحرب مقابل تخلي حماس عن السلطة وإخراج قادتها من غزة ونزع سلاح القطاع.

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