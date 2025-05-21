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بعدما هاجمه نتنياهو.. يائير جولان: سأقاضيه بتهمة التشهير

10:11 م الأربعاء 21 مايو 2025

يائير جولان

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وكالات

قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان تعليقا على مؤتمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء: "رأيت استعراضا لشخص كاذب ومتوتر ومطارد يلقي بالتهم على الجميع ولا يتحمل المسؤولية عن أي شيء".

وأشار جولان، إلى أنه سيقاضي نتنياهو بتهمة التشهير بسبب الأكاذيب التي ينشرها عنه وسيهزمه في الانتخابات قريبا جدا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، إن زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان يتهم جنود جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وقتل الأطفال في غزة.

وأشار نتنياهو، إلى أن هناك من المعارضين من هو مستعد لانتقاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وخسارته الحرب من أجل مكاسبه السياسية.

وانتقد زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير جولان، الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أنها مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود إسرائيل.

ويوم أمس دعا جولان إلى إنقاذ إسرائيل من الحكومة الحالية بات "ضرورة ملحة".

وبحسب جولان، فإن إسرائيل تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مضيفا أن المنطقة تتقدم إلى الأمام، في حين تظل إسرائيل عالقة وتتحمل وحدها التبعات.

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