خلال لقائه المتوتر مع رئيس جنوب أفريقيا.. ترامب يذكر أصول إيلون ماسك

وكالات

خلال لقائه المتوتر مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أصول إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا.

وقال ترامب: "إيلون من جنوب أفريقيا. لا أريد أن أُقحم إيلون في هذا الأمر، كل ما عليّ فعله هو إدخاله في مشكلة جديدة. لكن إيلون من جنوب أفريقيا في نهاية المطاف. هذا ما كان يريده، لقد جاء إلى هنا في موضوع مختلف تمامًا، وهو إرسال الصواريخ إلى المريخ"، وذلك في المكتب البيضاوي حيث كان ماسك واقفًا خلف إحدى الأرائك.

وكان ترامب وعدد من أعضاء إدارته، بمن فيهم ماسك، قد زعموا أن حكومة جنوب أفريقيا تضطهد الأقلية البيضاء هناك، وهو ما نفاه رامافوزا بشدة خلال الاجتماع يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأربعاء من داخل المكتب البيضاوي، إنه جاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف "إعادة ضبط" العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.

وأضاف رامافوزا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن هنا بشكل أساسي لإعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا".

وأوضح الرئيس الجنوب أفريقي أنه يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري مع واشنطن، قائلًا: "اقتصادكم أكبر بكثير من اقتصادنا. نحن اقتصاد صغير، لكننا نعتمد على بعضنا البعض في عدد من القضايا".

وتابع: "لدينا معادن أساسية تحتاجون إليها لدعم نمو اقتصادكم وإعادة تصنيعه، ونحن نوفرها لكم، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة".