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نتنياهو مهاجمًا بايدن: تسبب في عدم تحقيقنا النصر الكامل بغزة

09:43 م الأربعاء 21 مايو 2025

نتنياهو وبايدن

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وكالات

حمّل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المسؤولية عن عدم قدرة إسرائيل على تحقيق النصر المطلق في غزة بسبب حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي مايو 2024، أعلنت إدارة بايدن للمرة الأولى أنها أوقفت شحنة أسلحة لإسرائيل تحتوي على قنابل زنة 2000 رطل، و 1700 قنبلة زنة 500 رطل، خوفًا من استخدامها بطريقة تشكل خطرًا على المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان.

في المقابل، أكد نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، أنه لا يوجد خلاف مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جددا تعهدهما قبل أيام قليلة بضمان أمن إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، أن حكومته تنسق مع الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن تحترم مصالح تل أبيب في عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وطرد حماس من غزة.

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نتنياهو يهاجم بايدن بايدن تسبب في عدم تحقيق النصر حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
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