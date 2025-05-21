نتنياهو يكشف عن شروطه لإنهاء الحرب في غزة

وكالات

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، عن شروطه لإنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو إن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة الأسرى فإن حكومته مستعدة ولكنه سيكون وقفا مؤقتا.

وأوضح نتنياهو، أنه مستعد لإنهاء الحرب في غزة وفق شروط تضمن أمن إسرائيل، بما في ذلك تخلّي حماس عن حكم القطاع ونزع سلاحها، فضلا عن نفي قادتها إلى الخارج، إلى جانب تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجعل القطاع منطقة منزوعة السلاح.

وتتضمن الخطة الأمريكية لغزة، إعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى، وسيطرة أمريكية على القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق"، وفق رؤية الرئيس دونالد ترامب.