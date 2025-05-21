أمام ترامب.. رئيس جنوب أفريقيا يدافع عن سياسة بلاده في مصادرة الأراضي

وكالات

دافع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن سياسة بلاده الخاصة بمصادرة الأراضي، وذلك بعد تعرضها لانتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي.

,قال رامافوزا: "دستورنا يضمن ويحمي قدسية حق ملكية الأراضي، وهذا الدستور يحمي جميع مواطني جنوب أفريقيا فيما يتعلق بملكية الأرض"، وبدأ يشرح أن حكومته تهدف إلى إعادة توزيع الأراضي لمعالجة المظالم التاريخية الناتجة عن عقود من حكم نظام الفصل العنصري الذي استمر حتى عام 1994.

وتابع رامافوزا قائلاً: "حكومتكم أيضًا لديها الحق في مصادرة الأراضي للاستخدام العام"، قبل أن يقاطعه الرئيس الأمريكي ترامب قائلاً: "أنتم تستولون على أراضي الناس منهم".

فرد رامافوزا: "لم نفعل ذلك"، قبل أن يواصل ترامب الحديث قائلاً: "يتم إعدامهم، وهم في الغالب من البيض، ومعظمهم مزارعون، وهذه وضعية صعبة. لا أعرف كيف تفسر ذلك".

قانون المصادرة تم إقراره في جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتصحيح التفاوتات العرقية التاريخية. يمنح القانون الحكومة صلاحية الاستيلاء على الأراضي وإعادة توزيعها — دون إلزام بدفع تعويض في بعض الحالات — إذا ثبت أن المصادرة "عادلة ومنصفة وتخدم المصلحة العامة".