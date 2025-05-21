نتنياهو: سندخل المساعدات لغزة لتفادي أزمة إنسانية

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، إن أصدقاء إسرائيل يدعمونها لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو، أن حكومته ستعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية، مُبديا استعداده لإنهاء الحرب بشروط تضمن أمن إسرائيل.

وأوضح نتنياهو، أنه إذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة الأسرى فإن حكومته مستعدة ولكنه سيكون وقفا مؤقتا، مضيفا "أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة".