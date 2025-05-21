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نتنياهو: سنمرر قانونًا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوّة"

09:04 م الأربعاء 21 مايو 2025

نتنياهو

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وكالات

اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، دولة قطر بأنها تساعد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال نتنياهو، إنه هاجم الدوحة مرارا وتكرارا، مشيرا إلى أن حكومته ستمرر قانونا في الكنيست يعتبرها دولة عدوة.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لوقف الحرب في غزة.

وقال المكتب في بيان: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفاً: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".

ولم يصدر تعليق من قطر حتى الآن على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023.

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