نتنياهو: هناك 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًّا و38 جثة في غزة

نتنياهو: هناك 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًّا و38 جثة في غزة
08:47 م الأربعاء 21 مايو 2025
وكالات
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، إن حكومته حققت كثيرا من الأهداف ولديها برنامج لتحقيق المزيد.
وأشار نتنياهو، إلى أن هناك 20 أسيرا حيا و38 جثة في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعمل على استعادتهم جميعا.
وأوضح نتنياهو، أن حكومته أعادت 197 أسيرا حتى الآن وستعيد جميع الأسرى لاحقا، مؤكدا التزامه بتحقيق أهداف الحرب في غزة كلها والعمل لم ينته بعد.
وأكد نتنياهو، استعداده لوقف الحرب مقابل تخلي حماس عن السلطة وإخراج قادتها من غزة ونزع سلاح القطاع.
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