نتنياهو: كل الأراضي في غزة ستكون تحت سيطرتنا الأمنية

وكالات

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صحفي، الأربعاء، إن كل الأراضي في قطاع غزة ستكون تحت سيطرة حكومته الأمنية.

وأكد نتنياهو أن الحرب لها أثمان باهظة لكن حكومته لن تنهيها إلا بإخضاع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وشدد نتنياهو على التزام حكومته بتحقيق جميع أهداف الحرب في غزة مؤكدا أن العمل لم ينتهي بعد، مضيفا "ربما قتلنا القيادي في حماس محمد السنوار".

وأوضح نتنياهو، أن أي وقف لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى سيكون مؤقتا، مؤكدا أن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها وتعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم.