وكالات

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأربعاء من داخل المكتب البيضاوي، إنه جاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بهدف "إعادة ضبط" العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة.

وأضاف رامافوزا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نحن هنا بشكل أساسي لإعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا".

وأوضح الرئيس الجنوب أفريقي أنه يسعى إلى تعزيز التعاون التجاري مع واشنطن، قائلًا: "اقتصادكم أكبر بكثير من اقتصادنا. نحن اقتصاد صغير، لكننا نعتمد على بعضنا البعض في عدد من القضايا".

وتابع: "لدينا معادن أساسية تحتاجون إليها لدعم نمو اقتصادكم وإعادة تصنيعه، ونحن نوفرها لكم، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة".

وتشهد العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة توترًا في الآونة الأخيرة، بعد أن سرّع ترامب منح وضع اللجوء لـ 59 من مواطني جنوب أفريقيا من ذوي البشرة البيضاء، مدعيًا أن الحكومة الجنوب أفريقية تضطهد هذه الأقلية.

وفي المقابل، نفت جنوب أفريقيا بشدة تلك الاتهامات، معربة عن قلقها من أن يؤدي هذا التوتر إلى الإضرار بعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لها.