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عمان: جولة خامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يوم الجمعة في روما

08:24 م الأربعاء 21 مايو 2025

وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي

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وكالات

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأربعاء، إن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعقد في روما الجمعة المقبلة.

وأبدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، تشككه في ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستفضي إلى اتفاق في النهاية.

وخلال كلمته في الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، قال خامنئي: "لا أعتقد أن المحادثات مع واشنطن ستؤدي إلى نتائج.. لا أعلم".

وطالب خامنئي، الولايات المتحدة بالامتناع عن تقديم مطالبات تثير غضب طهران، موجها حديثه إليهم قائلا: "حديثكم عن أنكم لن تسمحوا لنا بتخصيب اليورانيوم مبالغ فيه".

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