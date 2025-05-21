ترامب يطلب تفسيرا من رئيس جنوب أفريقيا بشأن مزاعم "الإبادة الجماعية"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في الحصول على "تفسير" من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بشأن سياسات بلاده المتعلقة بالمساواة العرقية، والتي زعم ترامب – دون دليل – أنها ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" بحق البيض.

وكان من المتوقع أن تُهيمن هذه القضية على محادثات المكتب البيضاوي التي جرت يوم الأربعاء، بين الرئيسين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة.

وينفي رامافوزا بشدة مزاعم ترامب التي تشير إلى أن المزارعين البيض في جنوب أفريقيا يتعرضون للاضطهاد بشكل ممنهج.

وقال ترامب مفسرًا قراره الأخير بالسماح لعشرات من المواطنين البيض في جنوب أفريقيا (الأفريكانيين) بدخول الولايات المتحدة كلاجئين: "هناك عدد كبير من الناس يشعرون بقلق بالغ إزاء الوضع في جنوب أفريقيا. هذا هو الهدف الحقيقي من الاجتماع، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "إذا شعرنا بوجود اضطهاد أو إبادة جماعية، فإننا سنسمح بدخول اللاجئين".