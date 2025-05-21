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إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة

08:18 م الأربعاء 21 مايو 2025

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني

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وكالات

رحّب المندوب الإيراني في مجلس الأمن الدولي أمير سعيد عرفاني، الأربعاء، بقرارات رفع العقوبات عن سوريا وعدم تسييس المساعدات، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وبدعم أمريكي تهدد السلم في المنطقة.

وأوضح عرفاني، أن المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا تمثل تهديدا للدول المجاورة، معربا عن ترحيبه بقرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسليم السلاح.

وقال ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي قصي الضحاك، الأربعاء، إن إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على الأراضي السورية في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وطالب الضحاك، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلتها بما فيها الجولان.

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