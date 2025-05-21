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"كمين ترامب".. فيديو صادم لرئيس جنوب أفريقيا داخل البيت الأبيض

07:57 م الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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القاهرة – مصراوي

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعرض مقطع فيديو يحتوي على تصريحات تحريضية ضد البيض في جنوب أفريقيا، وذلك أمام الصحفيين، وفقًا لما وصفه موقع "أكسيوس" الأمريكي بـ"كمين ترامب".

وجاء اللقاء ضمن زيارة رسمية للرئيس رامافوزا إلى الولايات المتحدة، حيث اجتمع مع ترامب في واشنطن اليوم الأربعاء. ورغم أن الزيارة وُصفت بأنها لقاء تجاري، إلا أن الحكومة الجنوب أفريقية أكدت أن الهدف الأساسي منها هو "إعادة صياغة العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية" بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبريتوريا توترًا متصاعدًا منذ أن جمد ترامب المساعدات الأمريكية إلى جنوب أفريقيا في فبراير، متهمًا الحكومة هناك بإساءة معاملة الأقلية البيضاء.

وفي مارس، زادت حدة التوتر بعد أن أقدمت الولايات المتحدة على طرد السفير الجنوب أفريقي لديها.

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