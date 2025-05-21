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ترامب يلتقي برئيس جنوب أفريقيا في البيت الأبيض

07:49 م الأربعاء 21 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، اليوم 21 مايو.

وقد وُصفت الزيارة بأنها لقاء تجاري، لكن الحكومة الجنوب أفريقية أوضحت أن "إعادة صياغة العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية"، هي الهدف الرئيسي من زيارة رامافوزا إلى الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترًا منذ أن جمّد ترامب المساعدات الأمريكية لجنوب أفريقيا في فبراير، بدعوى أن الحكومة هناك تسيء معاملة الأقلية البيضاء.

وفي مارس، قامت الولايات المتحدة بطرد سفير جنوب أفريقيا لديها.

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ترامب يلتقي برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا البيت الأبيض رئيس جنوب أفريقيا
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