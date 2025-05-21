سوريا: إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على أراضينا

وكالات

قال ممثل سوريا في مجلس الأمن الدولي قصي الضحاك، الأربعاء، إن إسرائيل تمعن في اعتداءاتها على الأراضي السورية في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وطالب الضحاك، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وإنهاء احتلالها لكل الأراضي التي احتلتها بما فيها الجولان.

من جانبه، رحّب مندوب إيران في مجلس الأمن، بقرارات رفع العقوبات عن سوريا وعدم تسييس المساعدات، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا وبدعم أمريكي تهدد السلم في المنطقة.

وأوضح المندوب الإيراني، أن المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا تمثل تهديدا للدول المجاورة، معربا عن ترحيبه بقرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسليم السلاح.