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السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق المتهمين في قضية "خاطفة الدمام"

07:36 م الأربعاء 21 مايو 2025

وزارة الداخلية السعودية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين في القضية المعروفة بـ "خاطفة الدمام"، وذلك في المنطقة الشرقية.

وذكرت الداخلية أن الحكم صدر ضد المواطنة مريم محمد المتعب، واليمني منصور قايد عبدالله، وذلك بعد ثبوت إدانتهما بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة.

يذكر أن المحكمة الجزائية بالدمام "شرق السعودية"، أصدرت في 2 سبتمبر 2020 حكمًا بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك في حكمها الابتدائي، حيث قضت بالإعدام تعزيرًا على المتهمة التي اختطفت ثلاثة مواليد قبل حوالي ثلاثين عامًا في مدينة الدمام، كما حكمت المحكمة على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

وفي أبريل 2020، أصدرت النيابة العامة بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خاطفة الدمام"، حيث صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه بعد إحالة الواقعة إليها، تقدمت امرأة إلى الجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين ادعت أنها عثرت عليهما منذ أكثر من 20 عامًا.

وعلى ضوء هذه الوقائع، وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة وربطها بقضايا جنائية مشابهة من نفس الفترة الزمنية.

وأظهرت الفحوصات الطبية والفنية بعد إجراء التحقيقات أن النتائج البيولوجية أكدت عدم صحة نسب الأطفال إلى المتهمة، حيث ثبت أن نسبهم يعود إلى أسر سعودية أخرى كانت قد تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالها في وقت سابق، وقد تم توجيه الجهات المختصة لتقديم المعالجات الطبية اللازمة للضحايا.

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وزارة الداخلية السعودية المتهمين في قضية خاطفة الدمام السعودية تنفذ حكم القتل خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة
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